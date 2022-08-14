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Скончался автор одного из самых известных граффити в мире

Скончался автор одного из самых известных граффити в мире

На 63 году жизни в Берлине скончался российский и немецкий художник Дмитрий Врубель, известный главным образом как автор граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», которое стало одним из символов воссоединённой Германии.

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