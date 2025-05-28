Песков: Киев атакует жилые дома, РФ наносит удары только по военным целям

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские вооруженные силы продолжают обстреливать жилые дома и социальные объекты на территории России, в то время как российская армия наносит удары исключительно по военным целям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии