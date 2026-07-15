❗️ В Ялте пресекли канал незаконной миграции — задержаны организаторы Двое предпринимателей из Краснодарского края организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии.
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❗️ В Ялте пресекли канал незаконной миграции — задержаны организаторы Двое предпринимателей из Краснодарского края организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии.