Осенью дешевле: названы города с самыми выгодными ценами на проживание

МОСКВА, 23 августа, ФедералПресс. Специалисты сервиса OneTwoTrip провели анализ цен на отели в популярных туристических направлениях и выявили города, где отдых осенью обойдется значительно дешевле, чем летом.
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