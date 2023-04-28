Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках мероприятия с участием детей, которое проходило в Белом доме, заявил, что на своем посту чаще выполняет приказы, а не отдает их.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Ветряные электрогенераторы на самом деле и вредны, и загрязняют окружающую среду
- Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин встретились и обсудили «очень горячие вопросы международного характера»
Свежие комментарии