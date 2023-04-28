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Байден заявил, что на посту президента получает больше приказов, чем отдает

Байден заявил, что на посту президента получает больше приказов, чем отдает

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках мероприятия с участием детей, которое проходило в Белом доме, заявил, что на своем посту чаще выполняет приказы, а не отдает их.

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