Воевавший в рядах ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Головатюк уничтожен в ДНР

ВС РФ ликвидировали в ДНР чемпиона мира по кикбоксингу Романа Головатюка, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».