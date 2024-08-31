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Воевавший в рядах ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Головатюк уничтожен в ДНР

Воевавший в рядах ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Головатюк уничтожен в ДНР

ВС РФ ликвидировали в ДНР чемпиона мира по кикбоксингу Романа Головатюка, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

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