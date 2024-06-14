14 июня звезде фильма «Зимняя вишня» исполняется 67 лет «Зимняя вишня»Актриса Елена Сафонова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, но многие до сих пор ассоциируют ее с Ольгой из драмы «Зимняя вишня» и Ниной из фильма «Принцесса на бобах».