14 июня звезде фильма «Зимняя вишня» исполняется 67 лет «Зимняя вишня»Актриса Елена Сафонова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, но многие до сих пор ассоциируют ее с Ольгой из драмы «Зимняя вишня» и Ниной из фильма «Принцесса на бобах».
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