Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

359 подписчиков

Как сейчас выглядят разлученные в детстве сыновья Елены Сафоновой: старший рос с матерью, младший — остался с отцом

Как сейчас выглядят разлученные в детстве сыновья Елены Сафоновой: старший рос с матерью, младший — остался с отцом

14 июня звезде фильма «Зимняя вишня» исполняется 67 лет «Зимняя вишня»Актриса Елена Сафонова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, но многие до сих пор ассоциируют ее с Ольгой из драмы «Зимняя вишня» и Ниной из фильма «Принцесса на бобах».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Красивые!! Есть в кого...
Ответить
9 час.
владимир рябченко
Женщина как создаёт мужчину, так и разрушает... Создают мудрые
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх