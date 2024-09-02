ГАИ Петербурга в преддверии выходных узнала, что Крестовский остров готовится стать местом сбора стритрейсеров.
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ГАИ Петербурга в преддверии выходных узнала, что Крестовский остров готовится стать местом сбора стритрейсеров.