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Раскрыта существенная зависимости Британии от США в одной области

Раскрыта существенная зависимости Британии от США в одной области

Великобритания очень существенно зависит от США в области разведки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники «Связи между разведывательными сетями Британии и Америки так глубоки, что их может быть невозможно распутать или заменить вклад США», — приводит издание слова бывших и нынешних сотрудников разведки, пожелавших сохранить свою анонимность.

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