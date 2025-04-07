Раскрыта существенная зависимости Британии от США в одной области

Великобритания очень существенно зависит от США в области разведки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники «Связи между разведывательными сетями Британии и Америки так глубоки, что их может быть невозможно распутать или заменить вклад США», — приводит издание слова бывших и нынешних сотрудников разведки, пожелавших сохранить свою анонимность.