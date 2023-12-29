«Не в санкциях проблема»: Власти Крыма объясняют, почему большие сети так и не зашли на полуостров

Политнавигатор Крым не испытывает дефицита в интересе со стороны инвесторов, проблемы пока только в транспортной логистике.
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