Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза участки в Алуште и Harley-Davidson

Кунцевский суд Москвы изъял у бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson.