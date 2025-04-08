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Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза участки в Алуште и Harley-Davidson

Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза участки в Алуште и Harley-Davidson

Кунцевский суд Москвы изъял у бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson.

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