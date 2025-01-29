Фицо угрожает: Словакия может блокировать финпомощь Украине в Евросовете

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента Владимиром Зеленским своим врагом и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если транзит газа не будет восстановлен.
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