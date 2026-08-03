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35-й чемпионат России по гольфу пройдёт в Казани с 5 по 8 августа

С 5 по 8 августа в Казани пройдёт 35-й чемпионат России по гольфу на площадке гольф-клуба «Ак Барс». В соревнованиях примут участие 120 гольфистов из 12 регионов, среди которых 19 мастеров спорта и 29 кандидатов в мастера.

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