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Посол Антонов: США уведомили, что закрывают российский визовый центр

Посол Антонов: США уведомили, что закрывают российский визовый центр

Соединенные Штаты уведомили о том, что закрывают российский визовый центр с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также лишают дипломатических работников РФ привилегии освобождения от местных налогов.

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Комментарии
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генрих кан
Ничег8о удивительного в этом нет. США используют любой вариант , чтобы нам подгадить и осложнить ситуацию.  Удивляет то, что наши ведомства так вяло применяют подобные действия по отношению к ним. Все равно не оценят. Только еще больше обнаглеют от безнаказанности.
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12 час.
Eduard
Торопятся,пока сумасшедший Байден у власти!
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10 час.
Eduard
Вся подлость основана на том,что росмиянамэто нужнее чем американцам,потому что туда сюда ездят родсственники!
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10 час.

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