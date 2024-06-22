генрих кан

Ничег8о удивительного в этом нет. США используют любой вариант , чтобы нам подгадить и осложнить ситуацию. Удивляет то, что наши ведомства так вяло применяют подобные действия по отношению к ним. Все равно не оценят. Только еще больше обнаглеют от безнаказанности.