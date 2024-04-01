Представители бизнес-омбудсмена Башкортостан с начала 2024 года приняли участие в пяти профвизитах контрольно-надзорных органов

За первый квартал 2024 года представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан пять раз побывали на профилактических визитах совместно с контрольно-надзорными ведомствами.
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