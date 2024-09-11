В Конгрессе США признали ослабление доллара и рост экономики РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экономика России сопротивляется западным санкциям и растет, в то время как доллар теряет позиции, заявил американский сенатор-республиканец Рон Джонсон в ходе слушаний в комитете Сената Конгресса США.
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