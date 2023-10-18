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В ЗСК пройдет День Темрюкского района

В ЗСК пройдет День Темрюкского района

Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко в рамках подготовки к Дню Темрюкского района в ЗСК выехал в муниципалитет, где посетил ряд социальных объектов и предприятий АПК, ознакомился с ходом благоустройства.

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