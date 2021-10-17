“Американские горки”: грустные Пересильд и Шипенко поделились впечатлениями от путешествия

Киноэкипаж вернулся на твердую Землю в добром здравии: “На твердую пятерку“, – оценил приключение кинодеятелей глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сегодня, 17-го октября, состоялось благополучное возвращение Юлии Пересильд и Клима Шипенко домой.
Киноэкипаж вернулся на твердую Землю в добром здравии: “На твердую пятерку“, – оценил приключение кинодеятелей глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сегодня, 17-го октября, состоялось благополучное возвращение Юлии Пересильд и Клима Шипенко домой.
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