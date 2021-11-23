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«Красно-синие» славно поохотились на «волков». Армейцы прервали свою серию из шести поражений подряд

«Красно-синие» славно поохотились на «волков». Армейцы прервали свою серию из шести поражений подряд

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат Питерские армейцы в Нижнекамске прервали свою неудачную серию, насчитывавшую шесть поражений подряд.

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