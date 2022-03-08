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«А Даня Квят мне словно брат»: враги нам флаг не вернут — мы должны сами его поднять!

«А Даня Квят мне словно брат»: враги нам флаг не вернут — мы должны сами его поднять!

EADaily не раз рассказывало о беспрецедентных санкциях и ультиматумах в отношении российских спортсменов.

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Комментарии
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Астон Мартин
Ломать надо все международные правила спортивные &quot;антирусского геноцидного наклона &quot;так как  это по сути геноцид по этническим понятиям , за это судить за нацизм надо спортивных функционеров , кстати как там небезызвестный бах себя чувствует , насовали нацистов в международные организации и они прессуют наш народ и его спортивных представителей , надо это видеть , это конкретная месть конкретных политиканов и чиновников , засудили наших прекрасных гимнасток , красавицу фигуристку довели до психологического  срыва , это война с русскими и надо это понять
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