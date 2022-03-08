Астон Мартин

Ломать надо все международные правила спортивные "антирусского геноцидного наклона "так как это по сути геноцид по этническим понятиям , за это судить за нацизм надо спортивных функционеров , кстати как там небезызвестный бах себя чувствует , насовали нацистов в международные организации и они прессуют наш народ и его спортивных представителей , надо это видеть , это конкретная месть конкретных политиканов и чиновников , засудили наших прекрасных гимнасток , красавицу фигуристку довели до психологического срыва , это война с русскими и надо это понять