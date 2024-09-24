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Пенсионерку задержали за убийство двух внуков в Иркутске 25 лет назад

Пенсионерку задержали за убийство двух внуков в Иркутске 25 лет назад

Пенсионерка, находившаяся в розыске с 1999 года по делу об убийстве двух внуков в Иркутске, задержана в Симферополе, сообщает СК.

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