Неспешный разговор

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Ой вэй, таки шо мы наблюдаем: снова пожар в курятнике во время наводнения .

Ой вэй, таки шо мы наблюдаем: снова пожар в курятнике во время наводнения .

Видео Здесь Ой вэй, таки шо мы наблюдаем: снова пожар в курятнике во время наводнения — хохлы надводными дронами повредили БДК пр.

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