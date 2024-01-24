«Книга в дорогу»: В автобусах Сарани появились QR-коды для чтения

В городских автобусах Сарани появились специальные QR-коды: в городе проходит акция «Книга в дорогу», направленная на популяризацию чтения среди детей и взрослых, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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