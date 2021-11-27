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Является ли Лидия Федосеева-Шукшина вдовой Василия Шукшина и как она заполучила его фамилию

Является ли Лидия Федосеева-Шукшина вдовой Василия Шукшина и как она заполучила его фамилию

Василий Шукшин. Фото jiyuu.su Лидия ГубинаЛидия Федосеева-Шукшина уже 47 лет после ухода из жизни великого писателя и режиссёра Василия Шукшина в 1974 году в возрасте 45 лет от инфаркта считается его вдовой.

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