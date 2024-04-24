Ночная атака беспилотников на города РФ: подробности к утру

В ночь на 24 апреля враг пытался неоднократно атаковать российские города с помощью беспилотников. Так, в небе над Воронежской областью за ночь уничтожены три БпЛА, заявил губернатор региона Гусев, один из них — на подлёте к Воронежу.
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