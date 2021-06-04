Как выбрать квартиру и не пожалеть: советы риэлтора

Выбор вторичного жилья сопровождает множество вопросов. Где искать? На что ориентироваться при выборе? Как найти идеальный для себя вариант? И многие-многие другие… Если вам помогает опытный риелтор, то большинство вопросов отпадают сами собой.
Выбор вторичного жилья сопровождает множество вопросов. Где искать? На что ориентироваться при выборе? Как найти идеальный для себя вариант? И многие-многие другие… Если вам помогает опытный риелтор, то большинство вопросов отпадают сами собой.
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