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Как выбрать квартиру и не пожалеть: советы риэлтора

Как выбрать квартиру и не пожалеть: советы риэлтора

Выбор вторичного жилья сопровождает множество вопросов. Где искать? На что ориентироваться при выборе? Как найти идеальный для себя вариант? И многие-многие другие… Если вам помогает опытный риелтор, то большинство вопросов отпадают сами собой.

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