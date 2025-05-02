«Харьков может войти в состав России. Жителей области скоро ждет референдум»: Сладков назвал сроки

В своём телеграм-канале военкор Александр Сладков опубликовал интригующее сообщение. Он упомянул Харьковское направление, намекнув на растущие перспективы в этом регионе и намекнул на будущий референдум на этой территории.
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