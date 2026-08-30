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Царьград

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"Мы все останемся без денег". Делягин развеял страхи по поводу цифрового рубля

"Мы все останемся без денег". Делягин развеял страхи по поводу цифрового рубля

Михаил Делягин развеял страхи по поводу цифрового рубля, которые активно муссируются на фоне внедрения с осени новой формы национальной валюты.

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