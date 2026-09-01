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С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины

С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины

На Украине обсуждают, как спасти сотрудников ТЦК от расправы, когда военные вернутся домой после войны.

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