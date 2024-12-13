🇷🇺🇺🇿🌓 В Узбекистане лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров призвал страны Средней Азии поддержать идеи российских политиков об ужесточении правил въезда и пребывания в России для иностранцев.
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🇷🇺🇺🇿🌓 В Узбекистане лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров призвал страны Средней Азии поддержать идеи российских политиков об ужесточении правил въезда и пребывания в России для иностранцев.
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