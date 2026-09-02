ВС России заняли Казачью Лопань в Харьковской области

Российские войска установили контроль над Казачьей Лопанью. Об этом сообщило Минобороны России. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
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