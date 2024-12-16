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Адлер Сегодня

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Согласно данным метеорологов, к 9 часам утра в Сочи в разных районах выпало значительное количество осадков: от 9 мм в Адлере до 47 мм в Лазаревском районе.

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