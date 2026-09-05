Steady as she goes for Monday E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The daily structure and the S&P 500 implies inside trading to slightly higher on Monday.
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