Константинов: поставка F-16 на Украину показала, что нельзя терять бдительность

Киевский режим из-за уверенности в собственной безнаказанности способен на любые преступления. Однако применение истребителей F-16 сыграет с Украиной злую шутку, Россия останется начеку и ответит на угрозу.
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