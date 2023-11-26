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Профессор Фаднес назвал два продукта, которые влияют на продолжительность жизни

Профессор Фаднес назвал два продукта, которые влияют на продолжительность жизни

Ларс Фаднес, профессор питания Бергенского университета (Норвегия), провел исследование, чтобы выяснить, какие продукты могут преждевременно нанести вред организму, а какие наоборот, помочь продлить жизнь.

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