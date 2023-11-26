Профессор Фаднес назвал два продукта, которые влияют на продолжительность жизни

Ларс Фаднес, профессор питания Бергенского университета (Норвегия), провел исследование, чтобы выяснить, какие продукты могут преждевременно нанести вред организму, а какие наоборот, помочь продлить жизнь.
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