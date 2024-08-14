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Финэксперт Волкова: из банка никогда не звонят с просьбой установить приложение

Финэксперт Волкова: из банка никогда не звонят с просьбой установить приложение

Под видом специалистов известных телекоммуникационных компаний мошенники стремятся получить доступ к аккаунту человека на портале Госуслуги — это одна из самых распространенных схем злоумышленников сегодня.

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