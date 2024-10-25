Собянин: МЦД стали драйверами роста пассажиропотока в столице

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Московские центральные диаметры стали драйвером роста пассажиропотока столичного общественного транспорта, рассказал официальный портал правительства Москвы, цитируя интервью мэра столицы Сергея Собянина ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии