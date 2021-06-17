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Немецкая вакцина CureVac не оправдала ожиданий в борьбе против COVID-19

Немецкая вакцина CureVac не оправдала ожиданий в борьбе против COVID-19

В тестировании вакцины CureVa приняли участие примерно 40 тысяч добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха.

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