Немецкая вакцина CureVac не оправдала ожиданий в борьбе против COVID-19

В тестировании вакцины CureVa приняли участие примерно 40 тысяч добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха.
В тестировании вакцины CureVa приняли участие примерно 40 тысяч добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха.
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