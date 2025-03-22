Все сми, радио и интернет под контролем оккупанта США. Россия колония по конституции и по воле народа, закреплённой 12 декабря 1993 года на референдуме.
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Все сми, радио и интернет под контролем оккупанта США. Россия колония по конституции и по воле народа, закреплённой 12 декабря 1993 года на референдуме.
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