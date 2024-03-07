Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жительницы Новосибирской области

В эфире федерального канала сообщалось, что жительница Новосибирска, страдающая генетическим заболеванием, лишена возможности получить лекарство для его лечения, несмотря на то, что имеется решение суда об исполнении ее требований.
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