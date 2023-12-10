Возвращение Трампа к власти в США может означать "отказ от Украины", пишет New York Times

"Первая область, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, — это Украина и альянс западных демократий, которые поддерживают ее защиту от российского вторжения", - пишет газета.
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