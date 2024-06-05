Почему после общения с психологом мы становимся эгоистами

Развитие навыка отстаивания личных границ является одной из целей терапии. Но почему после этого человек вдруг превращается в эгоиста для окружающих? Разобраться в этом непростом вопросе помогла Екатерина Альская - руководитель психологического центра О!ДА , психолог / сексолог, семейный терапевт.
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