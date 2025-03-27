Илон Маск уверен: мирное соглашение завершит украинский кризис

Илон Маск высказался о возможном мире на Украине, поддерживая усилия Дональда Трампа. Президенты России и США обсудили 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, но Киев, несмотря на согласие, нарушил договоренность атакой на Кубань.
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