НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калужской области заметили огромный столб чёрного дыма из-за пожара складов

В Калужской области заметили огромный столб чёрного дыма из-за пожара складов

Из-за возгорания на складах в Ворсино в небо поднялся огромный столб чёрного густого дыма. Местные жители предположили, что загорелся аэродромИз-за возгорания на складах в Ворсино в небо поднялся огромный столб чёрного густого дыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх