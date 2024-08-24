В Калужской области заметили огромный столб чёрного дыма из-за пожара складов

Из-за возгорания на складах в Ворсино в небо поднялся огромный столб чёрного густого дыма. Местные жители предположили, что загорелся аэродромИз-за возгорания на складах в Ворсино в небо поднялся огромный столб чёрного густого дыма.
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