Армия России освободила Красный Кут, впереди Краматорск (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Красный Кут, приближаясь к Дружковке под Краматорском! Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут на Краматорском направлении в ДНР, сообщает Минобороны.
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