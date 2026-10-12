В России снова быстрыми темпами стали снимать наличные. Что происходит?

Жители страны вновь стали чаще выбирать наличные деньги вместо банковских счетов. По данным сентябрьского исследования "инФОМ", проведённого по заказу Банка России, 38% граждан считают наличные самым удобным способом хранения сбережений.
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