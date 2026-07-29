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FCC готовится продать спутниковый спектр ещё на $69,6 млрд: люксембургская SES может получить почти $5,6 млрд компенсации

FCC готовится продать спутниковый спектр ещё на $69,6 млрд: люксембургская SES может получить почти $5,6 млрд компенсации

Операторам предстоит освободить верхний C-диапазон для мобильной связи, запустить новые спутники и завершить перенос сервисов к 2031 годуФедеральная комиссия по связи США (FCC) оценила будущий аукцион верхнего C-диапазона в $40,8–69,6 млрд.

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