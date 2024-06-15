Экс-советник премьера Греции подверг критике конференцию по Украине

На швейцарской конференции по Украине обсуждаются способы эскалации конфликта, она организована представителями НАТО и коллективного Запада, которые стремятся одержать победу над Россией, сказал бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.