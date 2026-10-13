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Ольга Абрамова предложила сенаторам помочь с ремонтом федеральной трассы в Удмуртии

Ольга Абрамова предложила сенаторам помочь с ремонтом федеральной трассы в Удмуртии

Москва. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обратилась к Совету Федерации с предложением помочь финансово в капитальном ремонте федеральной трассы, проходящей по республике.

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