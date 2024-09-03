Депутат МГД Святенко: Фотовыставка женщин в погонах раскрывает связь трех поколений

Для многих женщин служба — это продолжение семейной династии Фотовыставка под названием «Защитники Отечества», организованная ассоциацией поддержки женщин на службе Отечеству «Женщины в погонах», открылась в парке им.
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